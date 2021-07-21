Der Spiegel о Тихановской: за границей эту женщину уже не воспринимают всерьез

За границей эту женщину уже не воспринимают всерьез - пишет титульное немецкое издание Der Spiegel.Речь идет о визите беглой домохозяйки Тихановской в США. От себя добавим: дешевле было бы спонсорам провала белорусского переворота возить по заграницам картонную фигуру этой псевдопрезидентши. Мировые СМИ ее американский визит особым вниманием не удостоили. Но вот небольшая заметка в Der Spiegel о поездке просительницы демократии, а точнее - санкций - вызвала шквал возмущенных комментариев читателей. Приведем лишь некоторые из них.



