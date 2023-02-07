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Деревня Поляновка Ветковского района уже около двух недель отрезана от большой земли

Последствия резких перепадов температур продолжает испытывать на себе Гомельский регион. Зимний паводок затопил подворья, дачные дома и участки дорог. Деревня Поляновка Ветковского района уже около двух недель отрезана от большой земли - дорога к населенному пункту ушла под воду более чем на метр. Организованная спасателями лодочная переправа сейчас невозможна, поскольку из-за похолодания водный путь сковало льдом.

Спасатели организовали проход из деревни и обратно пешком по льду. На протяжении всего пути сопровождает местных жителей ОСВОД. Соблюдены все необходимые меры безопасности.

Наши работники приезжают на место, перед тем, как пройти маршрут, проверяют толщину льда, после этого надевают спасательные жилеты на местных жителей и переводят их по льду.
Никита Лисовский, специалист Гомельской областной организации ОСВОД

Ситуация в деревне Поляновка под пристальным вниманием Красного Креста. Волонтеры областной организации доставляют местным жителям продукты питания и вещи первой необходимости. Организовано медицинское обслуживание, жизнеобеспечение не нарушено. Желающих переселиться на время паводка не было.

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