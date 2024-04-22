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Деревья прижало к земле, на дороге слабая видимость - Гродненскую область засыпало снегом

Оранжевый уровень опасности из-за сильных осадков и порывистого ветра объявили на сегодня синоптики. Дождь и мокрый снег, местами грозы. Картина для апреля далеко не весенняя. Например, Гродненскую область засыпало мокрым и тяжелым снегом, который буквально прижал к земле деревья. На дороге видимость слабая, под колесами снежная каша.

Дорожная милиция настоятельно просит быть осторожными. Особенно с учетом того, что многие уже переобулись на летнюю резину. В Минске обстановка спокойнее, но все может измениться в любой момент.

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