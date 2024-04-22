Деревья прижало к земле, на дороге слабая видимость - Гродненскую область засыпало снегом

Оранжевый уровень опасности из-за сильных осадков и порывистого ветра объявили на сегодня синоптики. Дождь и мокрый снег, местами грозы. Картина для апреля далеко не весенняя. Например, Гродненскую область засыпало мокрым и тяжелым снегом, который буквально прижал к земле деревья. На дороге видимость слабая, под колесами снежная каша.