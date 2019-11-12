Деревья в Борисове одели в вязаные наряды

Согреть окружающий мир своим творчеством и раскрасить городской пейзаж. В Борисове 6 лип примерили вязаные наряды. Необычные аксессуары для деревьев сделали сотрудники центральной районной библиотеки вместе с горожанами. К слову, одевать деревья в своеобразные "свитеры" стало популярным во многих странах. Разноцветной пряжей также обматывают скамейки, детские площадки, фонари. Такое уличное искусство называется ярнбомбинг. Вязаные "шарфы" будут согревать деревья в Борисове и радовать горожан до прихода весны.