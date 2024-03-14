ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Деревья в Минске ожидает сезонная стрижка

Сезон наведения порядка в Минске. Специалисты Зеленстроя взялись за сезонную стрижку деревьев - под обрезку попадут более 20 тысяч крон вдоль дорог и во дворах. Удаляют сухие и поврежденные ветви, это помогает росту и омолаживанию, придает насаждениям эстетический вид. Только в Первомайском районе к весне преобразят 3,5 тыс. деревьев.

Деревья приводят в порядок и омолаживают дважды в год: весной и осенью. При этом учитывают погоду - температура должна быть плюсовой.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все