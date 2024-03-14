Деревья в Минске ожидает сезонная стрижка

Сезон наведения порядка в Минске. Специалисты Зеленстроя взялись за сезонную стрижку деревьев - под обрезку попадут более 20 тысяч крон вдоль дорог и во дворах. Удаляют сухие и поврежденные ветви, это помогает росту и омолаживанию, придает насаждениям эстетический вид. Только в Первомайском районе к весне преобразят 3,5 тыс. деревьев.