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Деревянный мост через Неман возвели в Новогрудском районе
Две недели усиленных работ и 250 кубометров древесины. В Новогрудском районе возвели новый деревянный мост через Неман длиной 55 метров. Заказчиком строительства выступило местное хозяйство, у которого на противоположном берегу реки две тысячи гектаров сенокосов. Чтобы добраться на поля в объезд, приходилось делать круг в 40 километров. Сейчас дорога занимает всего несколько минут.
Мост строили военные из Гродно
И это не первое сотрудничество с сельхозорганизациями. Только в Новогрудском районе уже возвели пять таких переправ. При правильной эксплуатации новый мост прослужит не менее 10 лет.
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