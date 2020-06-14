Деревянный мост через Неман возвели в Новогрудском районе

Две недели усиленных работ и 250 кубометров древесины. В Новогрудском районе возвели новый деревянный мост через Неман длиной 55 метров. Заказчиком строительства выступило местное хозяйство, у которого на противоположном берегу реки две тысячи гектаров сенокосов. Чтобы добраться на поля в объезд, приходилось делать круг в 40 километров. Сейчас дорога занимает всего несколько минут.



