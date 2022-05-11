Дерусификация по-украински? Почему "Минскую" переименуют в "Варшавскую", а "Берестейскую" в "Бучанскую"?

Передавать подлинную историю о подвиге наших прадедов из поколения в поколение - долг каждого из нас. Ведь нация жива до тех пор, пока она не изменяет ценностям своего народа. Белорусы всегда чтили мир, уют и дружбу. Чего не скажешь о политике наших соседей, которые эти ценности решили заменить на откровенный фашизм. Но как бы ни хотелось политической верхушке Литвы, Латвии, Польши и Украины, простые люди не разделяют официальную позицию так называемой элиты. Анастасия Бенедисюк продолжит.

Если включить украинские новости, не сразу поймешь, что происходит внутри страны. "Война", "оккупация" - да, эти слова в топе, как и кадры, где много крови, искалеченные люди (без рук, без ног).

Но разве можно в это время на серьезно обсуждать не экстренную медпомощь, не доставку продовольствия, а (внимание) переименование станций метро. Дескать, спускаешься в подземку, вот прямо тяжело на душе. Станции "Героев Днепра" или "Дружбы народов" не радуют.





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Наталья Макогон, замначальника Киевского метрополитена: "Был вариант "Реактивные гуси", Борщевая станция", что там еще в коллекции? "Мохнатые котики".

Креативные предложения принимали по 1 мая. Со 2-го по 9-е проходило онлайн голосование.

Виталий Кличко, мэр Киева:"Я уверен, что "Минская" может стать "Варшавской". Место, которое помогает Киеву, которое очень поддерживается беженцами".

Кличко пераконаны: Варшава - вот истинный друг Киева. И какая разница, что не раз уже, в том числе и польское ТВ публиковало карту, где часть жовто-блакитной отходит той, что "дужа багата падтрымлівае". Помним про слив документа и полонизацию Львовской и Волынской областей.

Ремарка: на сайте Московского метрополитена онлайн-голосование не открывали.

А что до украинских беженцев в Польше (про которых вспомнил Кличко), не так им там и сладко. И, кстати, вы посмотрите на данные Погранкомитета, сколько потом украинцев из Польши в Беларусь едет.

Но вернемся к метро. Накануне начальник киевской подземки у себя на странице в "Фейсбук" опубликовал результаты онлайн-голосования.

Станция "Берестейская" должна носить название "Бучанская".

Станцию "Площадь Льва Толстого" переименовать в честь "Василия Стуса".

"Героев Днепра" должны стать "Героев Украины".

"Минская" - "Варшавская" и "Дружба народов" - "Ботаническая".

"Минская" - на "Варшавскую". Задумку мы вроде как поняли. А как "Берестейская" ассоциируется с Бучей? При этом негодование и у самих киевлян. Вопрос, а голосовал-то кто?





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"Почему вы решили уничтожить историческое украинское название "Берестейская"? Вы понимаете, что это не о Лукашенко, не говоря уже о России. Это об украинской Берестейщине, Берестейской унии, Берестейском мире, которым была признана независимость Украины".

"Услышала об открытом опросе, когда он закончился, уже есть результаты. Проголосовало 170646 пользователей, статистика так себе. Некоторые названия замечательные, а некоторые - ну такое, чтобы было, перед кем рисуемся?"



В ближайшее время будет подготовлен проект, решение примут на заседании Киевского горсовета.

Под землю предлагали, кстати, и Степана Бандеру. Но в его случае - там (в буквальном смысле) ему и место.

Беларусь никогда не забудет ужасы фашистской оккупации, геноцид в годы Великой Отечественной.

Попытки героизировать коллаборационистов недопустимы. У нас тут своя боль. Прикрытая БЧБ-символикой.

На той символике плач и стон наших детей, детей Хатыни, женщин и стариков. Там крики людей Минского гетто (здесь, на этой территории это было, в Минске). Там плач и стон людей, замученных в концлагерях, там позор, предательство и коллаборационизм. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Дерусификации в Украине подвергнутся также названия улиц, парков, скверов. И отдельная страсть - это памятники. Их обносят лентами, оскверняют, сносят. А то, что происходит в Латвии уже третий день, процитирую посла России в Латвии: "Глупость, трусость и мелочность властей".

Трактор, сгребающий свежие цветы, еще горящие свечи, был зафиксирован и на следующий день. 10 мая еще больше людей пришло к памятнику, еще больше цветов возложили. Михаил Ванин, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Латвии

Это кадры 10 мая - 77 рядов цветов в честь 77-й годовщины Победы над фашизмом!

Ни один бульдозер или трактор не сможет раздавить историческую память и честь.

Это уже от Русского союза Латвии. К цветочному сопротивлению подключились и коренные жители Риги. Для понимания: День Победы в Риге был под запретом. Тех, кто вышел, например, с фото воевавшего деда, задерживали. Цветы возлагали. Главу МВД Латвии после такого даже подталкивали уйти в отставку.





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Мария Голубева подтвердила: цветы возлагали мирно:"У меня крик души. Понимаете, я больше не могу так. Сколько можно нас унижать и оскорблять? Что мы, латвийцы, вам сделали плохого?"

После грязной уборки цветов утром 10 мая к монументу Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков пришли даже те, кто никогда не ходил.

Был среди них и Лев Перлов.

Вчера потребовалась сила полиции, чтобы людей разогнать. Люди даже не планировали никуда уходить, даже несмотря на то, что полночь. Тут не только вопрос о тракторах. Тут также и есть фанатики. Вы наверняка знаете про этого дурака с собакой, который пошел пинать цветы. Его чуть не линчевали. Потребовалась полиция, которая его задержала, и непонятно, кого они спасли - тех людей, которые пришли почтить память, или этого хулигана? Лев Перлов, магистр истории (Латвия)

Президент Латвии Эгилс Левитс отреагировал на повторное возложение цветов. Дескать, "неуважение к его народу". При этом в Риге задаются вопросом: а шествие в честь Латышского легиона СС для него это что? Предки были жертвами Холокоста.

Полиция Риги закрыла доступ к памятнику. Там продолжается противостояние. Люди в форме грубо толкают людей и пытаются оттеснить их. Сообщается о задержаниях. Рижане кричат: "Позор!" и "Не трогайте женщин!".

Балтийский новостной портал отмечает: события у памятника Освободителям раскололи общество, готовятся акции протеста.

"На Ратушной площади будет митинг в пятницу в 15 часов против всего, что в этой странепроисходит. Всех призывают туда прийти".

Возможно, пятница 13-го станет черной для Латвии.

И пока отношение у официальной Риги к памятникам, монументам, истории в целом не изменится, каждый день будет 9 Мая. Об этом кричат простые прибалты.