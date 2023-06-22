Держатели банковских карт в Беларуси могут испытывать проблемы с расчетами

Держатели банковских карт могут испытывать проблемы с расчетами ими ночью в пятницу 23 июня. Об этом пишетSputnikсо ссылкой на ОАО "Банковский процессинговый центр".



"Центр информирует о том, что 23 июня 2023 года будет проводить плановые технологические работы на аппаратно-программном комплексе", - говорится в сообщении.



Там также отмечается, что в промежуток времени с 03:20 до 4:00 возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков.



Кроме того, затруднения могут возникнуть при расчетах картами в организациях торговли и сервиса, инфокиосках, снятии наличных в банкоматах.



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