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Десантирование с вертолета в Свислочь и вальс машин на воде. В Минске проходят празднования ко Дню ВДВ
Завтра свой профессиональный праздник - День ВДВ - отметят белорусские десантники. Президент Александр Лукашенко направил поздравление военнослужащим и ветеранам воздушно-десантных войск.
Во всех соединениях и воинских частях сил специальных операций в Бресте, Витебске и Марьиной Горке пройдут праздничные мероприятия. А сегодня голубые береты устроили красочное шоу для минчан на площадке возле Дворца спорта. До начала выступления люди смогли ознакомиться с техникой и вооружением десантников, представленными на выставке. Больше всего внимание привлекли БТР и «Кайманы» – это легкобронированные автомобили белорусского производства. Затем зрители наблюдали десантирование сил специальных операций с вертолета на землю и в Свислочь, показательные выступления по рукопашному бою и розыгрыш боевых эпизодов. Механики-водители БТР продемонстрировали вальс машин на воде.
Также для зрителей работала тематическая фотозона. Перед началом шоу силы специальных операций и командование Вооруженных сил возложили цветы к монументу на Острове слез.
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