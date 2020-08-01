Десантирование с вертолета в Свислочь и вальс машин на воде. В Минске проходят празднования ко Дню ВДВ

Завтра свой профессиональный праздник - День ВДВ - отметят белорусские десантники. Президент Александр Лукашенко направил поздравление военнослужащим и ветеранам воздушно-десантных войск.



Во всех соединениях и воинских частях сил специальных операций в Бресте, Витебске и Марьиной Горке пройдут праздничные мероприятия. А сегодня голубые береты устроили красочное шоу для минчан на площадке возле Дворца спорта. До начала выступления люди смогли ознакомиться с техникой и вооружением десантников, представленными на выставке. Больше всего внимание привлекли БТР и «Кайманы» – это легкобронированные автомобили белорусского производства. Затем зрители наблюдали десантирование сил специальных операций с вертолета на землю и в Свислочь, показательные выступления по рукопашному бою и розыгрыш боевых эпизодов. Механики-водители БТР продемонстрировали вальс машин на воде.



Также для зрителей работала тематическая фотозона. Перед началом шоу силы специальных операций и командование Вооруженных сил возложили цветы к монументу на Острове слез.



