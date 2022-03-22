Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Десантники 38-й Брестской десантно-штурмовой бригады вернулись домой с чувством выполненного долга

Десантники 38-й Брестской десантно-штурмовой бригады накануне вернулись в пункт постоянной дислокации. На протяжении нескольких недель они выполняли задачи по усилению участков нашей госграницы. Дома бойцов встретили хлебом-солью сослуживцы, родные и близкие.

Командующий силами спецопераций Вадим Денисенко поблагодарил личный состав за качественное выполнение поставленной задачи.