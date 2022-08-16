Десантники 38-й бригады из Бреста провели совместные учения с ОМОНом

Бандформирование блокировано и уничтожено. Десантники 38-й бригады из Бреста провели совместные учения с отрядом милиции особого назначения. Первый этап маневров заключался в том, что бойцам нужно было форсировать реку Мухавец на БТР и "Кайманах". Затем во время второго этапа десантники блокировали пути отхода бандформированию, а ОМОН провел штурм и ликвидацию условного противника.