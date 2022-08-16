ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Десантники 38-й бригады из Бреста провели совместные учения с ОМОНом

Бандформирование блокировано и уничтожено. Десантники 38-й бригады из Бреста провели совместные учения с отрядом милиции особого назначения. Первый этап маневров заключался в том, что бойцам нужно было форсировать реку Мухавец на БТР и "Кайманах". Затем во время второго этапа десантники блокировали пути отхода бандформированию, а ОМОН провел штурм и ликвидацию условного противника.

Все цели двустороннего ротного тактического учения, по словам командования, достигнуты. Бойцам 38-й бригады удалось наладить связку в работе с ОМОНом.

Эти маневры десантников стали очередным этапом подготовки к командно-штабным учениям, которые пройдут в Беларуси в сентябре. Участие в них, помимо сил специальных операций, примут и другие рода войск.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все