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Десантники 38-й бригады из Бреста провели совместные учения с ОМОНом
Бандформирование блокировано и уничтожено. Десантники 38-й бригады из Бреста провели совместные учения с отрядом милиции особого назначения. Первый этап маневров заключался в том, что бойцам нужно было форсировать реку Мухавец на БТР и "Кайманах". Затем во время второго этапа десантники блокировали пути отхода бандформированию, а ОМОН провел штурм и ликвидацию условного противника.
Все цели двустороннего ротного тактического учения, по словам командования, достигнуты. Бойцам 38-й бригады удалось наладить связку в работе с ОМОНом.
Эти маневры десантников стали очередным этапом подготовки к командно-штабным учениям, которые пройдут в Беларуси в сентябре. Участие в них, помимо сил специальных операций, примут и другие рода войск.
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