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Десантники вышли на улицы Витебска с букетами тюльпанов

Десантники подготовили для женщин теплые поздравления. Голубые береты вышли на улицы Витебска с букетами тюльпанов поздравить с самым красивым весенним праздником. Еще один сюрприз - музыкальная открытка с репертуаром любимых мелодий.

Ежегодно витебские десантники с особой ответственностью подходят к поздравлению с весенним праздником, чтобы каждая женщина чувствовала себя защищенной.

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