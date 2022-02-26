Дешевый хайп: солдаты срочной службы Беларуси доставлены на границу, переодеты в российскую форму и переброшены в Украину

Тем временем Прибалтика давит на кокаиновых мальчиков, сбежавших из Беларуси и работающих на взрослых дяденек из спецслужб. По сообщению одной инфопомойки, у них «есть неподтвержденная информация, что солдаты срочной службы Беларуси из 120-й части, расположенной в Уручье, были вчера доставлены на границу, а сегодня, переодетые в российскую форму, переброшены в Украину. Одна из родственниц солдата-срочника 120-й бригады вступила в переписку с администратором этого деструктивного ресурса. Женщина пишет о том, что хватит рвать нервы простым людям в погоне за дешевым хайпом. Далее приводим скриншот переписки в чат-боте с администратором. Детские ошибки в ответах как бы намекают: человек с той стороны далек от русского языка либо вряд ли получал хоть какое-то образование. Такие обычно и становятся заложниками собственной глупости за рубежом. Ни внятного ответа, ни извинения, ни тем более опровержения так и не последовало.

