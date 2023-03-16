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Деструктивную ячейку страйкболистов ликвидировали в Солигорске
Деструктивная ячейка страйкболистов закрыта в Солигорске. Два причастных к экстремистской деятельности персонажа упражнялись в тактике ведения боевых действий в сомнительных целях. Замышляли что-то противоправное и имели зарубежные связи.
10-е управление ГУБОП и милиция Солигорска провели успешную спецоперацию и еще раз подтвердили: экстремизм в Беларуси не пройдет! И те, кто разделяет взгляды "сторонников перемен", кто в 2020 году поддался влиянию и проигнорировал здравый смыл, теперь раскаиваются. Осознают, правда, лишь сейчас, что ответить придется за все свои дела по закону.
Оба задержанных привлечены за участие в беспорядках и за то, что перекрывали дорогу общественному транспорту. Тогда, в августе 2020-го, из Солигорска они специально ездили для этого в столицу.
ГУБОП продолжает выявлять экстремистские ячейки внутри Беларуси
Оказалось, информация может утекать даже тогда, когда формально знают только двое. Заметим, такие отработки и своевременное привлечение к ответственности могут предотвратить совершение более тяжких преступлений в будущем.
Напомним, МВД и КГБ продолжают выявлять экстремистские ячейки внутри страны.
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