Десять партий, общие цели и новый запрос избирателя: в России проходят выборы в Госдуму IX созыва

Краткий пересказ от ИИ

18 сентября в России в началось одно из главных политических событий - выборы в Государственную Думу IX созыва. До 20 сентября россияне будут выбирать депутатов, которые в следующие 5 лет станут их голосом в законотворчестве.

Расскажем, какие темы объединяют партии, которые прошли серьезный политический отбор и вышли на финишную прямую; с какими вызовами и угрозами сталкивается нынешняя электоральная кампания и как сегодня изменился образ самого избирателя.

"Твой выбор - сила России!"

Официальный лозунг нынешней избирательной кампании "Твой выбор - сила России!". И это не случайно. Сегодня страна живет в непростое время - сильнейшее внешнеполитическое давление, экономические санкции так или иначе влияют на жизнь простых россиян. Не случайно по результатам социологических исследований сегодняшний российский избиратель стал более политически грамотным и политически активным.

Избиратель стал и более требовательным. Он понимает, что в эти дни выбирает тех, кто должен защищать и продвигать его интересы в ближайшие 5 лет. Люди отсекают шелуху и задают прямые вопросы. Что уже сделано? И как это повлияет на их жизнь? Человек хочет понять, как решения и законы, которые будет принимать конкретный депутат Госдумы, отразятся на его безопасности, семье и кошельке.

Алена Август, председатель оргкомитета "Ночь выборов", политконсультант, эксперт по коммуникациям: "Люди в состоянии глубоких переживаний, переоценки собственных ценностей, выбора своей жизненной стратегии в той сложной ситуации, в которой сейчас оказалась страна. Люди объединяются по интересам, в какие-то локальные сообщества, какие-то группы, и у каждой такой группы свой информационный пузырь. И ты попробуй достучись, найди эту волшебную дверцу, волшебный ключ, чтобы как-то заинтересовать избирателя. Поэтому в этом плане кампания стала сложнее".

В выборах в Госдуму участвуют 10 партий

К выборам-2026 допущено 10 партий. И как отмечают политтехнологи, между ними нет серьезного противостояния - все так или иначе поддерживают нынешний внешнеполитический курс страны. Поэтому сенсаций не будет. А уникальность этой кампании заключается в том, что многие программы партий объединены похожими темами. Среди основных - завершение военного конфликта на Украине и какой будет мир после него, социальная поддержка, защита прав и свобод граждан и, конечно, развитие экономики, в том числе и Союзного государства.

Максим Чирков, кандидат в депутаты от партии "Справедливая Россия", доцент факультета государственного управления МГУ: "Я думаю, что задача будущего созыва ГД - это продвижение союзных интересов, потому что сейчас в условиях геополитического противостояния нужно держаться вместе. Экономика Союзного государства и экономика стран ЕАЭС (они за последние годы совместно демонстрируют устойчивые темпы экономического роста) показывают, что наше сотрудничество плодотворно. Более того, темпы роста экономики СГ и ЕАЭС гораздо выше, чем темпы роста экономик европейских стран. Это показывает, что наши страны - Беларусь и Россия - становятся центрами экономического роста в Европе".

Честные и прозрачные выборы

Еще одно отличие этой избирательной кампании от предыдущих - она проходит в условиях жесткой информационной войны. Задача противника - дестабилизировать моральный дух общества, напугать и заставить сомневаться. В ход идут всевозможные фейки и использование ИИ. И противостоять этому помогут не только технологии, но и мнения реальных людей, которые будут наблюдать за ходом голосования.

Алексей Песков, исполнительный директор ассоциации некоммерческих организаций "Независимый общественный мониторинг", сопредседатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием: "За летние месяцы нам удалось подготовить более 116 тыс. общественных наблюдателей. Поэтому мы ставим перед собой амбициозную цель - чтобы каждый участок в стране был охвачен системой общественного контроля. И конечно, в этом сезоне мы ожидаем, что нас посетят и международные эксперты, и международные иностранные наблюдатели. Ожидаем, что также будут представители из недружественных стран. На сегодняшний момент выразили готовность приехать представители таких стран, как Германия, Франция, Италия, Венгрия".

Голосование за рубежом: 333 избирательных участка в 152 странах

Голосование российских избирателей будет организовано на более чем 300 избирательных участках в 152 странах мира. В том числе и в Беларуси. В нашей стране отдать свой голос россияне смогут на избирательных участках в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Бобруйске.