Десять смертей и полсотни изъятых мотоциклов: ГАИ Брестчины объявила войну гонкам

Краткий пересказ от ИИ

Превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, гонки и печальный финал - нынешний мотосезон на Брестчине рекордный по количеству трагических случаев.

С начала 2026 года случилось 10 смертельных аварий с участием двухколесной техники. В последний день июля на одной из улиц Бреста произошло одно из самых резонансных ДТП: местный житель на мотоцикле столкнулся с попутным мопедом. В результате трое погибших.

Профилактика на дорогах в эти дни ведется в усиленном режиме. Сотрудники ГАИ досконально проверяют мотоциклистов: от наличия водительских прав и регистрации транспорта, исправности световых приборов и системы выпуска отработанных газов до соблюдения правил обгона и выезда на полосу встречного движения. Патрульная служба сегодня держит на контроле дорожную обстановку на въезде в Брест.

"Часто бывают случаи соперничества. Последняя трагедия, когда три человека погибли, - я считаю, это был дух соперничества, скажем, автомобиль соревновался с мотоциклом, а наехали на скутер. Надо понимать, что главная цель - это живым и здоровым доехать не только самому, но и не доставить проблем другим транспортным средствам", - подчеркивает водитель мотоцикла Александр Шумило.

Андрей Калютчик, замначальника управления ГАИ УВД Брестского облисполкома:

"Госавтоинспекция Брестчины проводит профилактическую акцию "Мотоциклист". Сотрудники ГАИ применяют гласный и негласный контроль, в том числе с максимальным привлечением мотопатрулей. Особое внимание уделяют работе в вечернее и ночное время, а также своевременному выявлению и изъятию на время проведения проверки конструктивно измененных, незарегистрированных и не имеющих правовосстанавливающих документов, либо собранных кустарным способом мотоциклов".

Только за несколько дней профилактической акции сотрудники ГАИ области изъяли полсотни мотоциклов, остановили 38 бесправников и выявили больше 4 сотен нарушений ПДД.

Вопрос безопасности на дорогах водителей двухколесной техники находится под особым контролем. В регионе сформированы и выведены на маршруты дополнительные наряды и специализированные мотопатрули.