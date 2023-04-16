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Десять белорусских городов к Пасхе Христовой получили музыкальный подарок от мужского хора "Всехсвятский"

Гомель, Витебск, Минск, Кобрин, Бобруйск, Брест, Вилейка. Десять белорусских городов в подарок к Пасхе Христовой получили музыкальный подарок от мужского хора "Всехсвятский".

С авторским проектом "Весна духовная" коллектив проехал по стране и представил слушателям программу церковной богослужебной музыки и произведений русской и мировой классики.

Великопостные концерты хора проводятся с 2020 года. Циклы духовной музыки давно уже полюбились слушателям и являются долгожданным событием на концертных площадках нашей страны.

Для меня это духовная целостность. Приходя в храм, я получаю ту возможность, которой так не хватает в жизни, - это молитва, это обращение к Богу.
Владислав Барткевич, солист мужского хора "Всехсвятский"

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