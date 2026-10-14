Десятки мероприятий по всей стране: 14 октября в Беларуси начинается Неделя родительской любви

14 октября в Беларуси стартует Неделя родительской любви - большой марафон семейных событий объединяет сразу два праздника - День матери и День отца.

В течение Недели по всей стране пройдут десятки мероприятий - от торжественных приемов и культурных инициатив до правовых консультаций и просветительских проектов.

Так, Министерство труда и социальной защиты запустит онлайн-школу для родителей, а в Минской области организуют патриотический форум отцов.

Представители БСЖ и Минздрава поздравят женщин, которые станут мамами. Специальные семейные программы подготовят музеи и библиотеки.

Главный смысл Недели родительской любви - еще раз напомнить о ценности семьи и важной роли родителей в жизни и воспитании ребенка.