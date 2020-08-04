Десятки больниц, отведенных под борьбу с COVID-19, уже принимают профильных пациентов

Все белорусское общество проверила на прочность пандемия. И это испытание белорусы выдержали, не без ошибок, но реакция была мгновенная.



Слаженная работа всех структур - госслужащих, ученых, работников предприятий и, конечно, прежде всего наших врачей, кто ежедневно борется за каждую жизнь - позволила нашей стране достойно пройти этот период и действовать в этом направлении дальше. Минздрав работал как оперативный штаб. Как результат - десятки больниц по всей стране, которые ранее были отведены под борьбу с COVID-19, сегодня уже принимают профильных пациентов.Среди таких учреждений и Республиканский центр реабилитации в Аксаковщине. Туда отправилась и наша съемочная группа.





Восстановительный этап

15-минутная имитация ходьбы на тренажере и полчаса индивидуальных занятий с инструктором - ежедневное спортивное расписание Николая Анисковича из Новополоцка. Для здорового человека такая зарядка - легкая разминка. А вот для 55-летнего мужчины, перенесшего операцию на спинном мозге, сравнимо с армейским кроссом с полной выкладкой. И все же с каждым днем такие занятия даются легче.

Николай Анискович, пациент:

"В апреле месяце мне уже было готово приглашение ехать сюда, но в связи с COVID она была закрыта, поэтому пришлось некоторое время мне подождать. Как только открылись, меня сразу сюда пригласили. С большим удовольствием я сюда приехал".

Экзамен для медиков на отлично!

1 апреля в центре было явно не до шуток. С этого дня клинику перепрофилировали для коронавирусных пациентов. Из 480 мест 250 выделили для ковидных больных, остальные для отдыха медперсонала. Грамотно выстроенное лечение, профилактические меры плюс опыт наших врачей позволили мягко, но эффективно заглушить вирус.

Светлана Денисова, заместитель главврача Республиканской клинической больницы медицинской реабилитации:

"Для нас самое главное - это здоровье наших граждан, поэтому эта ситуация очень позволила нам и обновить знания, приобрести новые знания, которые в дальнейшем будут очень важны в лечении пациентов".

Хотя еще несколько месяцев назад белорусский путь в борьбе с пандемией не критиковал разве что ленивый. И все же время показало - на каждом этапе избавления от этой беды государство принимала адекватные меры. А это и санитарный контроль на границах, изоляция граждан, прибывших из других стран, и правила социального дистанцирования, и масштабное тестирование белорусов, перепрофилирование больниц. Молниеносное оказание медпомощи при малейших симптомах и самое главное - никакой остановки предприятий и работающая экономика. И уже сегодня все страны признают - Беларусь поступила правильно.

Светлана Денисова, заместитель главврача Республиканской клинической больницы медицинской реабилитации:

"Конечно, вначале было трудно. Но учитывая высокий уровень профессионализма наших медработников, мы с этой задачей справились".

4 месяца не по профилю с COVID-19

Основной профиль медцентра - это восстановительная медицина. Здесь поправляют здоровье после инсульта, инфаркта. Послеоперационная детская и взрослая реабилитация. За 4 месяца больница приняла свыше 2 с половиной тысяч коронавирусных пациентов. Сегодня медучреждение полностью чистое и работает в привычном режиме.