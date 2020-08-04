3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Десятки больниц, отведенных под борьбу с COVID-19, уже принимают профильных пациентов
Все белорусское общество проверила на прочность пандемия. И это испытание белорусы выдержали, не без ошибок, но реакция была мгновенная.
Слаженная работа всех структур - госслужащих, ученых, работников предприятий и, конечно, прежде всего наших врачей, кто ежедневно борется за каждую жизнь - позволила нашей стране достойно пройти этот период и действовать в этом направлении дальше. Минздрав работал как оперативный штаб. Как результат - десятки больниц по всей стране, которые ранее были отведены под борьбу с COVID-19, сегодня уже принимают профильных пациентов.Среди таких учреждений и Республиканский центр реабилитации в Аксаковщине. Туда отправилась и наша съемочная группа.
Восстановительный этап
15-минутная имитация ходьбы на тренажере и полчаса индивидуальных занятий с инструктором - ежедневное спортивное расписание Николая Анисковича из Новополоцка. Для здорового человека такая зарядка - легкая разминка. А вот для 55-летнего мужчины, перенесшего операцию на спинном мозге, сравнимо с армейским кроссом с полной выкладкой. И все же с каждым днем такие занятия даются легче.
Николай Анискович, пациент:
"В апреле месяце мне уже было готово приглашение ехать сюда, но в связи с COVID она была закрыта, поэтому пришлось некоторое время мне подождать. Как только открылись, меня сразу сюда пригласили. С большим удовольствием я сюда приехал".
Экзамен для медиков на отлично!
1 апреля в центре было явно не до шуток. С этого дня клинику перепрофилировали для коронавирусных пациентов. Из 480 мест 250 выделили для ковидных больных, остальные для отдыха медперсонала. Грамотно выстроенное лечение, профилактические меры плюс опыт наших врачей позволили мягко, но эффективно заглушить вирус.
Светлана Денисова, заместитель главврача Республиканской клинической больницы медицинской реабилитации:
"Для нас самое главное - это здоровье наших граждан, поэтому эта ситуация очень позволила нам и обновить знания, приобрести новые знания, которые в дальнейшем будут очень важны в лечении пациентов".
Хотя еще несколько месяцев назад белорусский путь в борьбе с пандемией не критиковал разве что ленивый. И все же время показало - на каждом этапе избавления от этой беды государство принимала адекватные меры. А это и санитарный контроль на границах, изоляция граждан, прибывших из других стран, и правила социального дистанцирования, и масштабное тестирование белорусов, перепрофилирование больниц. Молниеносное оказание медпомощи при малейших симптомах и самое главное - никакой остановки предприятий и работающая экономика. И уже сегодня все страны признают - Беларусь поступила правильно.
Светлана Денисова, заместитель главврача Республиканской клинической больницы медицинской реабилитации:
"Конечно, вначале было трудно. Но учитывая высокий уровень профессионализма наших медработников, мы с этой задачей справились".
4 месяца не по профилю с COVID-19
Основной профиль медцентра - это восстановительная медицина. Здесь поправляют здоровье после инсульта, инфаркта. Послеоперационная детская и взрослая реабилитация. За 4 месяца больница приняла свыше 2 с половиной тысяч коронавирусных пациентов. Сегодня медучреждение полностью чистое и работает в привычном режиме.
Конечно, медики не расслабляются и по-прежнему рекомендуют белорусам придерживаться их рекомендаций. И в то же время врачи не скрывают радости от того, что вновь могут работать по своему профилю и помогать тысячам наших граждан становится здоровее.
Президент
Все
В Беларусь съехались более 600 участников из 45 стран мира для обсуждения евразийской безопасности
Лукашенко одобрил проект соглашения о взаимном исполнении судебных постановлений Беларуси и России
Лукашенко высказался об альтернативных выдвиженцах в Президенты
Александр Лукашенко назвал четыре сферы, которые оказались под ударом
Политика
Все
Общество
Все
Роль Минска в миротворчестве сложно переоценить - эксперты
Бюджет 2025 принят - расходы на социальную сферу в Беларуси по-прежнему в приоритете
Как проходит таинственная процедура проверки бланков ответов на ЦЭ - заглянем в святая святых
Для чего КГК Беларуси отслеживает интернет во время вступительной кампании
В мире
Все
Вольфович о взаимодействии с Сербией: нужно переходить от слов к практическим результатам
Лавров рассказал, почему сомневается в возможности окончания конфликта в Украине вничью
Из-за супертайфуна "Конг-рей" на Тайване эвакуированы более 8,6 тыс. человек
Народной артистке России Раисе Рязановой - 80 лет
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов