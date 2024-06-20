Десятки домов без кровли, поваленные деревья. Последствия стихии устраняют в Гродненской и Минской областях

Последствия непогоды продолжают устранять в Беларуси. Удар стихии пришелся на Гродненскую и Минскую области - град, ливень, шквалистый ветер. А в результате десятки домов без крыши, поваленные деревья, населенные пункты без электричества.

В Зельвенском районе из-за падения дерева погибла женщина. В пострадавших от разгула стихии населенных пунктах работают аварийные службы - энергетики, сотрудники МЧС и лесхозов. Им приходится разбирать завалы в зеленых массивах. Подробности в репортаже Юрия Карнеловича.

Жительница деревни Бережки Елена Анисько с супругом весь день разбирают завалы во дворе. Во время ураганного ветра дом лишился кровли, полностью разрушены хозпостройки. Все, что вчера происходило, для женщины словно апокалипсис. С ужасом вспоминает, что торнадо надвигался так быстро, что едва успели спрятаться в доме.

"Это было страшно, конечно. Надвигалась туча с озера. Мы сидели в доме и боялись просто двигаться. Слышим только грохот и не понимаем, что творится. Смотрим в окно и не видим ничего. Уже когда посветлело, увидели, что у нас полетела крыша", - рассказала жительница д. Бережки Елена Анисько.

От шквалистого ветра пострадала практически вся деревня. Более 30 домов остались без крыши, заборы и деревья повалены.

"Минут 10 все длилось, не больше, но было страшно. Была такая молния, что меня даже подкинуло вверх. Я спряталась дома, в эту минуту пошел этот торнадо", - поделилась жительница д. Бережки Елена Богушевская.

Уже в считанные минуты после стихии на место прибыли спасатели и другие аварийные службы. В первую очередь очищали подъездные пути в деревню для прохода спецтехники.

Были сорваны крыши в жилых домах, упали деревья на проезжую часть. Работники нашего гарнизона выезжали для ликвидации последствий данной чрезвычайной ситуации. Проводили распил деревьев. Геннадий Талерчик, первый замначальника Зельвенского РОЧС

На месте ЧП был развернут оперативный областной штаб для ликвидации последствий ураганного ветра. Жителям деревень оказали всю необходимую помощь. На восстановление разрушенной инфраструктуры потребуется несколько дней.

Здесь работают все оперативные службы района. Распиливаются упавшие деревья, расчищаются дворовые территории. Энергетики восстанавливают электричество. Оперативно подвозятся и строительные материалы, чтобы приступить к ремонту домов.

В Зельвенском районе создан и резерв стройматериалов, жителям пострадавших деревень выделили более 2 тыс. листов шифера. Лесхозы предоставили древесину для восстановления кровель. Нанесенный ущерб оценивает специальная комиссия.

Сейчас работают здесь порядка 30 человек для оценки ущерба, более 60 человек работают на устранении последствий уже во дворах домовладений. Привлечено 4 строительные организации для того, чтобы крыши максимально быстро привести в порядок, чтобы людей не заливало. Денис Ольшевский, председатель Зельвенского райисполкома

Испытания градом, дождем и шквалистым ветром. Стихия обрушилась на многие населенные пункты страны, в том числе заливало столицу. От природного шторма пострадали остановки, билборды, деревья перекрывали железнодорожные пути.

Стихия принесла не только разрушения, но и жертвы. Рядом с деревней Бережки из-за падения дерева погибла женщина. Известно, что семья с детьми из Волковыска отдыхала на водоеме. Когда начался ураган, дети спрятались в палатку, они и отец не пострадали. Все обстоятельства инцидента выясняют следователи. А МЧС дает рекомендации, как обезопасить себя во время непогоды.

Мы системно предупреждаем граждан о неблагоприятных метеорологических явлениях и их опасных факторах через наш телеграм-канал и вайбер-сообщество. Если вы получили подобное уведомление, необходимо спланировать ваше мероприятие таким образом, чтобы не оказаться на улице. Если же непогода застала вас на улице, то необходимо в первую очередь найти укрытие. Евгений Барановский, официальный представитель МЧС Беларуси

От шквалистого ветра пострадала и Минская область. Более 50 населенных пунктов остались без электричества. Работы по восстановлению продолжаются. Задействовано около сотни аварийных бригад. В помощь работникам Минскэнерго предоставлено более 140 единиц спецтехники.

На территории Минских электрических сетей создан штаб, главный инженер находится там же. Получают информацию с места, какие отключения произошли, координируют действия бригад, при необходимости направляются туда дополнительные сила. Кроме ремонтных бригад, постоянно дежурный персонал - оперативные аварийные бригады, которые дежурят круглосуточно в режиме 24/ 7. Валерий Шишло, заместитель главного инженера по электротехническим вопросам РУП "Минскэнерго"