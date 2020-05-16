Десятки инициативных студентов помогают врачам в столичных клиниках

В борьбе с невидимым врагом лишних рук не бывает. Поэтому десятки инициативных студентов, которые в эти дни помогают врачам в столичных клиниках, - большое подспорье. Для будущих медиков такой опыт на передовой бесценен.



Юлия Токарь о тех, кто, еще не получив диплом, готов дать клятву Гиппократа. 3-я городская клиническая больница имени Клумова. В обычные дни здесь оказывают помощь по разным направлениям. Основное - это, конечно, офтальмология. Сейчас же здравница почти полностью перепрофилирована на борьбу с коронавирусной инфекцией. И за этой дверь плечом к плечу с врачами работают студенты.







Тщательно вымыты руки, надет защитный многослойный костюм, респиратор, очки. Почти ритуал, но безопасности ради. Эти манипуляции уже стали привычными для 5-курсницы медуниверситета Людмилы Бычковской.Обстановка клиники и окружение медперсонала для Людмилы - привычная среда. Ведь родители врачи. Быть хирургом и помогать людям - мечта с детства. Потому уже как два года в хирургическом отделении работает медсестрой. Но когда в Минске столкнулись с COVID-19, девушка не испугалась, а с еще большим энтузиазмом включилась в работу.



Елизавета Романкевич и Ирина Лехнович - студентки медколледжа. Лекциям и семинарам они предпочли практику - ночные дежурства, палаты с пациентами и их истории болезней. Девушки прошли медкомиссию, переселились в специально отведенный отель для самоизоляции от родных и только потом приступили к работе.







Всего же по всей стране сейчас в больницах работают полторы тысячи студентов медуниверситетов и учащихся колледжей. Должности разные: санитары, медсестры, фельдшеры. Есть и те, кто решил стать волонтером и работать бесплатно. Помощь в клиниках будет засчитана как производственная практика. А самая главная оценка для молодых специалистов - это выздоровевшие пациенты.

