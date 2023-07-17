Десятки пострадавших, ущерб свыше 5,5 млн рублей - суд в Минске огласил приговор директору стройкомпании

С учетом позиции государственного обвинителя, суд Заводского района города Минска огласил обвинительный приговор. На основании ч. 4 ст. 209 УК обвиняемой назначенное наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима. В целях обеспечения взыскания причиненного потерпевшим ущерба имущество обвиняемой, а также членов ее семьи оставлено под арестом. Приговор в законную силу не вступил и может быть опротестован в апелляционном порядке.

Алеся Минец, старший прокурор отдела прокуратуры г. Минска