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Десятки пострадавших, ущерб свыше 5,5 млн рублей - суд в Минске огласил приговор директору стройкомпании
Двойные продажи квартир и деньги в долг для развития бизнеса - как итог 60 пострадавших и ущерб свыше 5,5 млн рублей. Суд Заводского района Минска огласил приговор в отношении директора строительной компании "Светлана".
Предприятие поставляло бетон на минские новостройки. Вместо живых денег с фирмой расплачивались жилплощадью, которая потом реализовывалась. Позже оказалось, что одну и ту же квартиру директор перепродавала несколько раз. Криминальный бизнес подсудимой длился 5 лет. Стороне обвинения удалось доказать факт мошенничества в особо крупном размере.
С учетом позиции государственного обвинителя, суд Заводского района города Минска огласил обвинительный приговор. На основании ч. 4 ст. 209 УК обвиняемой назначенное наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима. В целях обеспечения взыскания причиненного потерпевшим ущерба имущество обвиняемой, а также членов ее семьи оставлено под арестом. Приговор в законную силу не вступил и может быть опротестован в апелляционном порядке.
За самой подсудимой не числится недвижимости. Среди арестованного имущества - строительная техника компании, легковой автомобиль и бытовая техника.
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