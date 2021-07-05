Десятки спортплощадок планируют модернизировать в Минске

Десятки спортплощадок планируют модернизировать в белорусской столице. Некоторые из них станут многофункциональными. В тренажерных залах под открытым небом установят новое оборудование с антивандальным покрытием, а также теннисные корты. Можно будет проводить и матчи по мини-футболу, волейболу и баскетболу. В планах и развитие республиканского проекта "Спорт для всех". В каждом районе Минска появятся места для занятий воркаутом.