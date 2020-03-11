Десятки талантливых школьников из всех регионов страны получили свои первые паспорта

Торжественная церемония вручения паспортов юным белорусам

Традиционно в преддверие Дня Конституции и в торжественной обстановке. Так, в Музее современной белорусской государственности 14-летним юношам и девушкам их главный документ вручил Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко. Каждый школьник также получил в подарок и государственный флаг страны.

Игорь Сергеенко, Глава Администрации Президента Беларуси:

"Сегодняшние школьники, которые приехали из разных регионов нашей страны, (и из городов, и из поселков, из деревень) они сегодня лучшие и в учебе, и в общественной жизни, и в спорте. За такими вот молодыми ребятами будущее страны, наша страна такими людьми прирастает".