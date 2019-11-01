Детали парламентской кампании обсуждают в "Клубе редакторов"

Детали парламентской кампании активно обсуждает и медиасообщество страны. В центре внимания дебаты, а также теле- и радиовыступления соискателей..



Как искусство говорить может навредить? Почему кандидаты в депутаты после записи просят вырезать свои же слова из выступления? А также чему учит присутствие американских танков на белорусском информационном поле? Ответы в "Клубе редакторов" сразу после "Панорамы".



