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Детали той самой спецоперации по задержанию готовивших нападение на Азаренка

Детали той самой спецоперации станут известны чуть позже, но уже сейчас ясно одно - шли с четкой задачей убивать. И делать это хотели с особой жестокостью, снимая на камеру, чтобы выложить в интернет для устрашения несогласных. Каким могло быть дальнейшее развитие, если бы преступников не вели спецслужбы Беларуси, можно узнать из рассуждений того самого организатора покушения - гражданина Германии Дениса Хофмана, владельца радикального телеграм-канала. В интернете его никнейм был ДИС. Послушайте эти рассуждения "светлых лиц".


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