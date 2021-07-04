Детали той самой спецоперации по задержанию готовивших нападение на Азаренка

Детали той самой спецоперации станут известны чуть позже, но уже сейчас ясно одно - шли с четкой задачей убивать. И делать это хотели с особой жестокостью, снимая на камеру, чтобы выложить в интернет для устрашения несогласных. Каким могло быть дальнейшее развитие, если бы преступников не вели спецслужбы Беларуси, можно узнать из рассуждений того самого организатора покушения - гражданина Германии Дениса Хофмана, владельца радикального телеграм-канала. В интернете его никнейм был ДИС. Послушайте эти рассуждения "светлых лиц".