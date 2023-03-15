"Детей били об угол, бросали в горящие дома, чтобы методично не слышать крика" - зверства батальона СС Дирлевангера

Элитное подразделение нацистской Германии - батальон СС Дирлевангера - за 2,5 года в оккупированной Беларуси уничтожило около 180 населенных пунктов и 15 тыс. человек. В составе формирования были целые роты выходцев из Советского Союза. Преступления батальона - верх бесчеловечности, и исторические факты, слова свидетелей тому доказательства.

В мае 1943 года батальон Дирлевангера в полном составе участвовал в масштабной карательной операции "Котбус". Она была разработана в режиме строгой секретности и направлена на ликвидацию партизанских формирований Борисовско-Бегомльской зоны. Операция стала одной из крупнейших за годы Второй мировой войны.

Борисовско-Бегомльская партизанская зона составляла свыше 6 тыс. квадратных километров. В нее, кроме Бегомльского и Борисовского районов, входили Логойский, Лепельский, Ушачский. Для ликвидации этого участка были привлечены подразделения вермахта - артиллерия, танки, самолеты. Ударной силой стал батальон СС Дирлевангера.

Это были очень жестокие люди. Чаще всего их зверства сопровождались алкоголем. Они насиловали женщин, убивали стариков, детей, угоняли скот, не брезговали ничем. В подводах, которые удавалось иногда партизанам отбить, они встречали не просто вещи - перины, домотканые вещи. Они встречали даже рваные сапоги. Ольга Таляренок, директор Бегомльского музея народной славы

Более месяца каратели расстреливали и заживо сжигали детей, женщин, стариков. Днем и ночью. Акция стала круглосуточной. За это время были убиты около 15 тыс. человек, свыше 5 тыс. - отправлены на принудительные работы в Германию.

Они повязывали кровью. Они заходили в дом - один немец, один украинец. Просто заходили в дом, открывали дверь и всех стреляли. Стрелял немец, стрелял украинец. Женщин, детей, стариков - всех, кто там находился. Выбирали оттуда ценные вещи, выгоняли скот и уходили. После этого факельная команда поджигала эту деревню, они уезжали. Александр Кислицкий, историк спецслужб





Практику уничтожения осваивали быстро. За день каратели Дирлевангера могли уничтожить сразу несколько населенных пунктов. Действовали по отработанной схеме - заходили в дом, расстреливали людей, а затем поджигали.

"Если не расстрелять, то крик населения, которое заживо жгут - это звериный крик на самом деле. И они щадили таким образом психологическое состояние своих же палачей, карателей", - рассказывала Алеся Корсак, завкафедрой Полоцкого государственного университета им. Е. Полоцкой, кандидат исторических наук.

Детей били об угол, бросали в горящие дома, чтобы методично не слышать крика. Женщин, стариков и детей убивали на месте. В одной из деревень Бегомльского района они вырыли яму, туда заставляли залазить людей и расстреливали. Т.е. для того, чтобы не вымазаться кровью, они надевали специальные перчатки. Ну, чтобы совсем ручки не вымазать. Ольга Таляренок, директор Бегомльского музея народной славы