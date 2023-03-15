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"Детей били об угол, бросали в горящие дома, чтобы методично не слышать крика" - зверства батальона СС Дирлевангера
Элитное подразделение нацистской Германии - батальон СС Дирлевангера - за 2,5 года в оккупированной Беларуси уничтожило около 180 населенных пунктов и 15 тыс. человек. В составе формирования были целые роты выходцев из Советского Союза. Преступления батальона - верх бесчеловечности, и исторические факты, слова свидетелей тому доказательства.
В мае 1943 года батальон Дирлевангера в полном составе участвовал в масштабной карательной операции "Котбус". Она была разработана в режиме строгой секретности и направлена на ликвидацию партизанских формирований Борисовско-Бегомльской зоны. Операция стала одной из крупнейших за годы Второй мировой войны.
Борисовско-Бегомльская партизанская зона составляла свыше 6 тыс. квадратных километров. В нее, кроме Бегомльского и Борисовского районов, входили Логойский, Лепельский, Ушачский. Для ликвидации этого участка были привлечены подразделения вермахта - артиллерия, танки, самолеты. Ударной силой стал батальон СС Дирлевангера.
Это были очень жестокие люди. Чаще всего их зверства сопровождались алкоголем. Они насиловали женщин, убивали стариков, детей, угоняли скот, не брезговали ничем. В подводах, которые удавалось иногда партизанам отбить, они встречали не просто вещи - перины, домотканые вещи. Они встречали даже рваные сапоги.
Более месяца каратели расстреливали и заживо сжигали детей, женщин, стариков. Днем и ночью. Акция стала круглосуточной. За это время были убиты около 15 тыс. человек, свыше 5 тыс. - отправлены на принудительные работы в Германию.
Они повязывали кровью. Они заходили в дом - один немец, один украинец. Просто заходили в дом, открывали дверь и всех стреляли. Стрелял немец, стрелял украинец. Женщин, детей, стариков - всех, кто там находился. Выбирали оттуда ценные вещи, выгоняли скот и уходили. После этого факельная команда поджигала эту деревню, они уезжали.
Практику уничтожения осваивали быстро. За день каратели Дирлевангера могли уничтожить сразу несколько населенных пунктов. Действовали по отработанной схеме - заходили в дом, расстреливали людей, а затем поджигали.
"Если не расстрелять, то крик населения, которое заживо жгут - это звериный крик на самом деле. И они щадили таким образом психологическое состояние своих же палачей, карателей", - рассказывала Алеся Корсак, завкафедрой Полоцкого государственного университета им. Е. Полоцкой, кандидат исторических наук.
Детей били об угол, бросали в горящие дома, чтобы методично не слышать крика. Женщин, стариков и детей убивали на месте. В одной из деревень Бегомльского района они вырыли яму, туда заставляли залазить людей и расстреливали. Т.е. для того, чтобы не вымазаться кровью, они надевали специальные перчатки. Ну, чтобы совсем ручки не вымазать.
Подробности судебных процессов, а также имена палачей, которые уничтожали детей, стариков и женщин, вы узнаете в заключительной части фильма "Каратели Дирлевангера".
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