Детей не пустили в кинотеатр с попкорном, и отец обратился в суд. Узнали, чью сторону приняло правосудие

Посетителей не пустили в кинотеатр с попкорном - мужчина посчитал, что нарушены его права, и обратился в суд,сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минского городского суда.

В суде истец сообщил, что в сентябре 2023 года в честь дня рождения дочери для нее и ее друзей купил четыре билета в кинотеатр в одном из торговых центров столицы на вечерний киносеанс. В день посещения кинотеатра детьми сотрудник ООО "Белсинема" (ответчик) запретил входить в кинозал с заранее приобретенными за пределами кинотеатра попкорном и сладкой водой. Дети оставили заранее купленные продукты питания и прошли в кинозал. Мужчина купил попкорн в пункте общественного питания ответчика.

В суде мужчина заявил, что действиями ответчика нарушены его права как потребителя и причинен моральный вред. По его словам, он испытывал переживания, чувствовал себя униженным, из-за повышения артериального давления принимал лекарства. Он просил суд взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере Br2 тыс. Представитель ответчика иск не признал.

Суд Ленинского района Минска встал на сторону истца. С ООО "Белсинема" в его пользу взыскана компенсация морального вреда в размере Br100. Ответчику также предстоит выплатить госпошлину в доход государства - Br111.

Как пояснили в пресс-службе, при вынесении решения учитывались характер нравственных страданий истца, фактические обстоятельства дела, степень вины ответчика, принципы разумности и справедливости.

Суд установил, что п.9.1 Правил посещения кинотеатра зрителю разрешается вход в кинозал с продуктами питания, однако исключительно с теми, которые приобретены в пункте общественного питания ответчика (в баре). Вместе с тем п.19 Правил оказания услуг по показу фильмов определен исчерпывающий перечень оснований, при наличии которых зрители не допускаются в место показа фильмов. Наличие у зрителя продуктов питания, приобретенных за пределами кинотеатра, к таким основаниям не относится.