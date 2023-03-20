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Детей сожгли заживо, согнав в школьный сарай - операция фашистов "Бамберг"
В начале весны 1942 года под предлогом борьбы с партизанами начиналась очередная масштабная операция фашистов "Бамберг". И начиналась она 20 марта с карательных акций одновременно в Бобруйском и Глусском районах Могилевской области, Любанском Минской области, Октябрьском и Копаткевичском районах Полесской области, которые являлись частью Октябрьско-Любанской партизанской зоны. Задача стояла не только разгромить партизан, но и "усмирить" мирное население.
Фашисты каждый раз изобретали все новые способы расправы, более садистские и жестокие. Жителей деревни Карпиловка, где было 127 дворов, сразу не сожгли. Каратели стали отсчитывать по 10 человек и уводить на конюшню. Вскоре оттуда послышалась пулеметная очередь.
Из материалов Генеральной прокуратуры можно узнать, что детей, которые оставались по домам, сожгли заживо, согнав в школьный сарай. Но судьбу жителей Карпиловки в период проведения карательной операции "Бамберг" повторили и в сотнях других белорусских деревнях.
Истории предательства полицаев и проваленная фашистами попытка ликвидировать Октябрьско-Любанскую партизанскую зону. Реконструированные сцены сожжения населения деревень, которые не сохранились в видеохронике, и свидетельства очевидцев ужасных событий смотрите в новой серии проекта "Геноцид. Без права на жизнь".
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