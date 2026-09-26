Дети и нейросети: как искусственный интеллект умеет обманывать

В учебной программе белорусских школьников с 2026 года появился новый факультатив по основам применения нейросетей. Также расширился и круг тем по предмету "информатика" для восьмиклассников.

В школьные годы так и хотелось в стрессовой контрольной что-то подсмотреть у соседа по парте. Тогда учитель говорил: "Думай своей головой". Кто бы мог подумать, что буквально спустя несколько лет фраза будет звучать по-другому, и речь будет идти не только об интеллекте естественном, но еще и об искусственном. С технологиями мы дружим, но будет ли хороший друг обманывать и учить плохому?

С виду это обычный помощник, безобидная новая игрушка. Все только начинается именно так, а после злоумышленники все чаще вовлекают подростков в преступные схемы, применяя искусственный интеллект. Дипфейки из фото и голосов детей используют для шантажа родителей, поддельные приложения крадут данные и превращают телефон в так называемый "кирпич", после выманивают деньги за разблокировку. Растет и число предложений легкого заработка через генеративные нейросети.

Официальный представитель Следственного комитета Беларуси Александр Суходольский рассказал, что схема сейчас работает через переписки и на сайтах знакомств: злоумышленники с фейковых аккаунтов входят в доверие к жертве и под разными предлогами могут просить зайти в iCloud с ее устройства.

"Предлоги могут быть разные, начиная от того, что у меня там потерялся документ, разбит телефон, помоги, окажи помощь", - перечислил он.

Если жертва ведется на эту схему, мошенники получают доступ к устройству, блокируют его и путем шантажа пытаются вымогать деньги.

Мошенники не знают о людях информацию просто так, и печально, что человек порой сам о себе много лишнего в интернете рассказывает: номер телефона в комментариях соцсетей, открытая таблица с адресом проживания или, например, неудачное использование общественного Wi-Fi. Число обращений граждан по защите персональных данных в 2026 году выросло.

Первая коммуникация с незнакомцами, которые потом мошенническими манипуляциями выманивают у детей деньги и что-то от них требуют, зачастую начинается в интернете, отметила замначальника управления Национального центра защиты персональных данных Беларуси Ольга Шибко. "Нельзя делиться лишней информацией о себе, о своих друзьях в социальных сетях. Так как сегодня дети постоянно видят очень много контента в Instagram , TikTok, то мы рассказываем родителям, как настроить родительский контроль, как ограничить детей от нежелательного контента, - добавила она. - Сегодня еще мы включили в тему защиты персональных данных вопрос цифровых компетенций и даже финансовой грамотности, потому что, как показывает практика, это неразрывно связано".

Мировые институты проводят исследования: в Англии школьники, активно использующие ИИ, теряют критическое мышление и грамотность. Две трети английских педагогов фиксируют снижение навыков письма. ИИ мешает школьникам раскрывать потенциал и принимать решения. Ученики убеждены, что компьютер не ошибается, и все чаще доверяют алгоритмам, теряя самостоятельность. При этом и сами учителя стали применять ИИ чаще: для планирования и создания материалов урока.

Валентина Солодухо, замдиректора Института психологии БГПУ им. Максима Танка:

"Учитель учит рассуждать, понимать, анализировать, думать без оглядки на искусственные подсказки".

Если педагог это сформирует, большого страха от того, что телефон побудет дома без ребенка, не произойдет, подчеркнула она: "Учит педагог".

Эксперты предупреждают: если школьники привыкнут поручать ИИ не только оформление, но и формирование идей, через 10-20 лет общество получит специалистов, хуже подготовленных к нестандартным задачам и ответственному принятию решений. А уж как нейросети умеют выдавать разные ответы по одинаковому запросу в зависимости от страны-производителя - это мы и так хорошо знаем.

"ИИ здорово обманывает", - считает аналитик по кибербезопасности Антон Тростянко. По его словам, в профессиональной сфере такие сбои называют галлюцинациями.

По его словам, ИИ - это не база данных: он находит информацию в интернете, анализирует ее и выдает конкретный, хотя и не всегда проверенный ответ. Потому что на тестах модели ИИ получали более низкие оценки за неконкретные ответы.

Важный вывод для государств и школ: простое внедрение технологий само по себе не улучшает образование - это уже показали многомиллиардные инвестиции в гаджеты и развитие интернета, которые нередко сопровождались падением результатов по чтению и математике. ИИ приносит пользу только тогда, когда встроен в продуманную педагогику, не подменяет, а усиливает вклад самих детей. В Беларуси ложной дихотомией не страдают, а учат разбираться в интеллекте искусственном, не исключая естественный.