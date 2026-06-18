Дети и тренер вернулись домой: лечение после атаки дрона продолжается в Беларуси

Пассажиры автобуса, пострадавшие от удара дрона в Брянской области, 18 июня были доставлены в Беларусь. Они будут проходить лечение на родине в безопасности. Транспортировка прошла благополучно. Пятеро детей поступили в РНПЦ детской хирургии. Один из них находится в операционном отделении под аппаратом искусственного дыхания. Тренера детской футбольной команды, который также получил тяжелые травмы, госпитализировали в Главный военный медицинский клинический центр Вооруженных Сил Беларуси.

В каком состоянии пострадавшие и какую помощь им оказывают врачи, корреспонденты "Первого информационного" на протяжении всего дня работали в медучреждениях.

Дома и в безопасности

О скором выздоровлении пострадавших после атаки ВСУ, которые еще долго будут вспоминать тот день как самый страшный сон, - пока еще рано. Но когда есть понимание: ты дома, в безопасности и о тебе точно позаботятся - лечение и восстановление действительно происходит быстрее. Это один из поводов, почему глава государства поручил пострадавших при атаке украинского беспилотника детишек и их тренера вернуть домой.

Пятеро детей после атаки ВСУ госпитализированы в РНПЦ детской хирургии

Первым делом - обследование и диагностика после транспортировки. Дорогу, отметили врачи, все перенесли благополучно. К этому моменту у специалистов РНПЦ детской хирургии для приема маленьких пациентов и их родителей все было готово. В числе тех, кого доставили для лечения, - ребенок, получивший при атаке ВСУ более тяжелые травмы. Ночью он перенес операцию, которую провели смешанной бригадой медиков в Брянске. Сейчас он в реанимации.

Константин Дроздовский, директор РНПЦ детской хирургии:

"Четыре ребенка находятся в обычном хирургическом отделении. У них тяжелое состояние, однако компенсированное. Все диагностические и лечебные мероприятия, которые необходимы, они сделаны и будут делаться в ближайшее время. Один ребенок находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации. Он находится на искусственной вентиляции легких, имеет достаточно тяжелые травмы. Им занимается целая мультидисциплинарная бригада специалистов: лор-специалисты, челюстно-лицевой хирург, травматологи и детские хирурги".

С ребятами и их мамами пообщался министр здравоохранения Беларуси Александр Ходжаев. С первых минут ситуация находилась на контроле ведомства. На расширенных врачебных консилиумах наметили дальнейшие шаги по лечению поступивших пациентов. Родители пострадавших деток разговаривать с прессой на камеру не согласились. Возможно, в нынешней ситуации сложно совладать с эмоциями. Возможно, еще сложнее признаться в том, что ответственность за случившееся с их детьми, в том числе, на их же плечах. Поездка была организована в частном порядке. Если проще: отправить детей на отдых через прифронтовую зону, по сути, подвергнув их опасности, - родительская инициатива. За них сегодня говорит экспертное сообщество.

Михаил Оксенюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Такой кощунственный случай - атака на детей. Это не вписывается ни в какие рамки, ни в какие правила, ни в ведение войны, ни тем более мирной жизни. Поэтому хотелось бы обратиться, конечно, к гражданам Беларуси. Во-первых, выбирая место отдыха, необходимо учитывать условия. Может быть, этот отдых необходимо отложить и даже не на один год. Но если уже решили ехать отдыхать, необходимо выбирать маршруты. И здесь никакая экономия денежных средств не должна стоять на одной чаше весов с безопасностью самих себя и особенно наших детей".

Госпитализация тренера, пострадавшего при атаке ВСУ

Пострадавшего тренера детской футбольной команды госпитализировали в минский военный госпиталь, где специализируются на огнестрельных ранениях и минно-взрывных травмах. Это - как раз тот случай. У пациента взрывная рана кисти, осколками также серьезно задело брюшную область. Ему сделали КТ и необходимые перевязки и перевели в реанимацию. В Брянске пострадавший уже перенес одну операцию. Однако повреждения предполагают повторные хирургические вмешательства. Для оказания помощи в Россию выезжали в том числе белорусские военные медики.

Алексей Трухан, руководитель Республиканского центра по лечению огнестрельных ранений и минно-взрывных травм:

"Пациент, которого мы транспортировали, стабильный, дышит самостоятельно, давление держит, угрозы жизни нет, планируем дальнейший план лечения. Вчера большая группа белорусских врачей и военные врачи выехали в Брянск. Совместно были осмотрены все 6 пациентов. Были выполнены им необходимые оперативные вмешательства. Коллегиально было принято решение о возможности их транспортировки в Республику Беларусь для продолжения дальнейшего лечения".

Сколько времени займет лечение - пока об этом врачи говорить не берутся. По необходимости мужчину может ждать еще одна операция. Также может понадобиться помощь психологов. Напомним, у тренера в результате атаки погибла супруга.

Пострадавшие при атаке ВСУ продолжат лечение на родине

Очевидно, ни о каком спорте и тренировках футболистов пока речи не идет. Сейчас главное, чтобы пациенты - как взрослые, так и юные - смогли вернуться к привычной бытовой жизни. Наши врачи сегодня делают все возможное и необходимое для скорейшего выздоровления пострадавших при атаке ВСУ. Отдельные слова благодарности от белорусского министра здравоохранения российским коллегам за оперативное реагирование и помощь нашим людям.

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

"Мы признательны российской стороне за оказанную помощь нашим людям, оказанную в первые минуты и последующие часы. Было поручение главы государства, чтобы мы оказывали всю необходимую помощь своим гражданам на территории Республики Беларусь. У нас для этого имеются все необходимые ресурсы, материально-техническая база, высококвалифицированные специалисты".

"На данный момент с учетом предварительной помощи, которая была оказана на территории Российской Федерации и в целом уже на данный момент, когда здесь включились специалисты республиканских центров, мы сработали в целом достаточно грамотно. Это не просто резаная травма. Это множественное осколочное ранение, которое на данный момент требует длительного периода восстановления. Поэтому, конечно, мы сделаем все возможное, чтобы все ребята, которые попали в эту ситуацию, вернулись к своей обычной жизни", - заверил министр здравоохранения.

Глядя на пострадавших, особенно детишек с травмами, в бинтах, хочется сделать максимально все возможное, чтобы им помочь. Это дети мирной страны, они ни в чем не виноваты и не должны страдать от фашистских амбиций.

Тем временем правоохранители - российские и белорусские - продолжают разбираться в деталях вопиющего акта: какой именно это был беспилотник и кто конкретно его направил в автобус с белорусскими детьми. Многое еще предстоит установить. Напомним, для оказания содействия коллегам в Россию накануне направились белорусские следователи.