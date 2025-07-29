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Дети из Лаоса, Палестины и Мьянмы отдыхают в белорусском "Зубренке"

Школьники продолжают наслаждаться летними каникулами. Причем в белорусских лагерях есть и зарубежные гости. Дети из Лаоса, Палестины и Мьянмы отдыхают на берегу Нарочи в Национальном детском центре "Зубренок". На оздоровление ребята прибыли по приглашению Президента Александра Лукашенко.

Для гостей подготовлена насыщенная программа. Особое внимание уделено питанию: учтены все национальные и культурные особенности.

К слову, ребята уже посетили столицу: побывали в Национальной библиотеке, Музее истории Великой Отечественной войны, сходили в аквапарк, а также увидели Несвижский и Мирский замки.

В белорусском "Артеке" в этом году уже побывали дети из Египта, Узбекистана, Кыргызстана и других стран. Гости из дружественных государств отдыхают в "Зубренке" ежегодно.

детиЗубренокотдых