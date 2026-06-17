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Дети, которые оказались под атакой украинского БПЛА, в ближайшее время окажутся дома
В Речице в ожидании новостей находятся родственники детей, находившихся в автобусе, по которому ударил украинский БПЛА.
В течение нескольких часов в Речицу прибудут автобусы с детьми, которые 17 июня оказались под атакой украинского БПЛА в Брянской области. Прибудут только те, кто не получил ранения. Остальные останутся в медицинских учреждениях Брянской области.
Маршрут передвижения автобусов не сообщается по причине сохранения угрозы повторных ударов на территории России. Связь с пострадавшими тоже отсутствует.
Екатерина Жеринок, мама пострадавших детей:
"Там находятся двое моих детей - Константин (15 лет) и Даниил (11 лет). Их привезли в школу, там их покормили, предоставили врачей. Кому-то делали уколы, успокаивали их. Кто-то уснул, кому-то дали мячи, скакалки, они играют, занимаются в спортзале. Конечно, они испугались очень сильно, но в общем состояние удовлетворительное".
Она рассказала, что позвонила мама одного мальчика, который вместе с ней был в автобусе, и сообщила, что в них влетел дрон. Сказала про детей, что с ними все хорошо. Далее связь прервалась. "В течение двух последних часов я дозвонилась до своих детей", - поделилась Екатерина.
Отправили централизованно 2 автобуса из Гомеля, дети должны вскоре вернуться.
Речица впервые столкнулась с такой трагедией. В городе все переживают и говорят только о случившемся в Брянской области.
"Эмоции были сопереживательные. Хотелось быть рядом и чем-то помочь, поскольку обладаю навыками первой помощи. Всегда с собой вожу подобные комплекты и сожалел, что рядом не оказался. Думаю, точно бы помог в первые минуты", - сказал руководитель центра специальной подготовки "Скиф" Владимир Габров.