Дети, которые оказались под атакой украинского БПЛА, в ближайшее время окажутся дома

В Речице в ожидании новостей находятся родственники детей, находившихся в автобусе, по которому ударил украинский БПЛА.

В течение нескольких часов в Речицу прибудут автобусы с детьми, которые 17 июня оказались под атакой украинского БПЛА в Брянской области. Прибудут только те, кто не получил ранения. Остальные останутся в медицинских учреждениях Брянской области.

Маршрут передвижения автобусов не сообщается по причине сохранения угрозы повторных ударов на территории России. Связь с пострадавшими тоже отсутствует.

Екатерина Жеринок, мама пострадавших детей:

"Там находятся двое моих детей - Константин (15 лет) и Даниил (11 лет). Их привезли в школу, там их покормили, предоставили врачей. Кому-то делали уколы, успокаивали их. Кто-то уснул, кому-то дали мячи, скакалки, они играют, занимаются в спортзале. Конечно, они испугались очень сильно, но в общем состояние удовлетворительное".

Она рассказала, что позвонила мама одного мальчика, который вместе с ней был в автобусе, и сообщила, что в них влетел дрон. Сказала про детей, что с ними все хорошо. Далее связь прервалась. "В течение двух последних часов я дозвонилась до своих детей", - поделилась Екатерина.

Отправили централизованно 2 автобуса из Гомеля, дети должны вскоре вернуться.

Речица впервые столкнулась с такой трагедией. В городе все переживают и говорят только о случившемся в Брянской области.