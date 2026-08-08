Дети выпадают из окон практически еженедельно - Минобразования активизировало беседы с родителями

Следователи выясняют обстоятельства ЧП с ребенком в Бресте. Там накануне девочка выпала из окна квартиры на четвертом этаже. По предварительным данным, 2-летняя малышка дома была с матерью. На некоторое время ребенок остался в комнате, окно было открыто, женщина отошла на кухню. Когда вернулась, выглянула в окно и увидела дочь, лежащую на земле. Медики госпитализировали девочку, ей оказывают помощь. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. По информации следствия, ребенок взобрался на подоконник по кровати и столу, которые находились у окна.

Ситуацию прокомментировали в Минобразования.

Виктор Довнар, начальник главного управления идеологической, воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Беларуси:

"По статистике, практически, к сожалению, каждую неделю есть такие случаи, особенно в жаркий период времени года. Сотрудниками Министерства образования, педагогическими работниками проводится большая профилактическая работа с родителями, законными представителями. Проводится разъяснительная работа как в учреждениях образования, так и через школьные сайты и чаты дошкольных учреждений. И также у нас уже второй год действует такой проект "Не родительские собрания", когда педагогические работники выходят на предприятия, организации, учреждения, в свободное от работы время с родителями проводят информирование о различных темах, в том числе и о профилактике гибели детей, безопасном времяпрепровождении детей".

ЧП в Мозыре и Барановичах

Случаи падения детей из окон происходят в разных городах. Накануне трагедия случилась в Мозыре, где малыш выпал из окна 9-го этажа. Ребенок погиб. Несколькими днями ранее ЧП произошло в Барановичах. Сына, лежащего на земле, обнаружил отец. 2-летний мальчик жив. Родителям стоит быть максимально внимательными, не оставлять маленьких детей без присмотра даже ненадолго. Все окна в квартире нужно оборудовать специальными запирающими устройствами и использовать их по назначению. Не ставить мебель возле окон - это может стать ступенькой к опасности. Иногда одного мгновения достаточно для трагедии.