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Дети Донбасса, для которых Беларусь стала спасением от войны, благодарят Александра Лукашенко

Никакая пропаганда не заглушит правду. Особенно когда об этой правде искренне говорят сами украинцы. В детском лагере "Дубрава" вот уже неделю отдыхают и оздоравливаются дети Донбасса. Для них Беларусь стала спасением от войны. Слова благодарности за заботу дети передают нашему Президенту (видео).

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