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Дети Донбасса приехали на каникулы в Беларусь, они встретят Новый год в мире и спокойствии
У детей Донбасса есть мечта - встретить Новый год в мире и спокойствии. Они приехали в Беларусь из самых обстреливаемых районов - Горловки и Лисичанска. В нашей стране ребята не скучают, им некогда думать о том, что происходит дома, - программа расписана посекундно.
Сегодня дети уже посетили гимназию-колледж искусств, после их ждала экскурсия в Музее истории Великой Отечественной войны, на которой им рассказали, как солдаты держали оборону, сражались за свободу и независимость и как нацисты жестоко издевались над белорусским народом.
Благодаря проекту Союзного государства и поддержке фонда паралимпийца Алексея Талая к нам приехали 46 ребят. Мирные новогодние каникулы продлятся для них по 8 января.
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