Дети Донбасса приехали на каникулы в Беларусь, они встретят Новый год в мире и спокойствии

У детей Донбасса есть мечта - встретить Новый год в мире и спокойствии. Они приехали в Беларусь из самых обстреливаемых районов - Горловки и Лисичанска. В нашей стране ребята не скучают, им некогда думать о том, что происходит дома, - программа расписана посекундно.

Сегодня дети уже посетили гимназию-колледж искусств, после их ждала экскурсия в Музее истории Великой Отечественной войны, на которой им рассказали, как солдаты держали оборону, сражались за свободу и независимость и как нацисты жестоко издевались над белорусским народом.