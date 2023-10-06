Дети Донбасса возвращаются домой после отдыха в Беларуси

Впечатления останутся надолго! На перроне столичного вокзала сегодня душевно и трогательно завершились каникулы для детей Донбасса. Многие из них впервые покинули зону боевых действий. Рядом с детьми педагоги и те, кто помог хотя бы на время забыть о взрывах.

Позади у ребят 20 дней не похожих один на другой, где было место спорту, творчеству и дружбе. Ее ребята сохранят и после отъезда. Программу оздоровления в Новополоцке прошли 44 школьника из Лисичанска и Северодонецка. Ребята были заняты учебой, спортивными играми и посещениями экскурсий.

С учетом публично звучащих обвинений в адрес Беларуси в якобы "насильственной депортации" детей к ним пригласили дипломатов. Изъявившие желание диппредставители лично удостоверились в достойных условиях для школьников.