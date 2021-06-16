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Дети и незнакомцы: правила поведения на улице и не только

Лето в самом разгаре. А это значит, что в парках, во дворах и на игровых площадках слышны звонкие детские голоса. К сожалению, не всегда родители уделяют должное внимание своим чадам, что в будущем может привести к плачевным последствиям.

Важно, чтобы родители постоянно напоминали своим детям базовые правила поведения на улице. Это же касается и поездок в лифте.

В век высоких технологий преступники активно используют и интернет. Поэтому родителям важно иметь представление об интересах своего чада в Сети. Главное, по словам специалистов, это эмоциональный контакт и внимание к своему ребенку. И тогда наши дети будут в безопасности

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