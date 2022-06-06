Дети из Донецка, Волновахи и Мариуполя посетили мемориальный комплекс "Хатынь"

Для них война пришла в собственный дом. Это мужественные люди, дети, которые знают цену мирной жизни, что такое терять родных и близких, что такое становиться инвалидами. Они могут многое сегодня рассказать белорусам, которые не ценят, что имеют. Мы, белорусы, знаем, что значит кровь, боль и смерть. Поэтому мы не можем поступить иначе, и мы делаем все возможное, чтобы скрасить жизни.

Алексей Талай, учредитель благотворительного фонда, паралимпиец, общественный деятель, мотивационный спикер