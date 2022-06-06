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Дети из Донецка, Волновахи и Мариуполя посетили мемориальный комплекс "Хатынь"

Сбежать от ужасов войны и обрести поддержку. Дети из Донецка, Волновахи и Мариуполя приехали в Беларусь на оздоровление. Помимо реабилитации в санатории, они знакомятся со знаковыми и святыми местами. Сегодня, например, посетили Хатынь. Примечательно, что экскурсия в мемориальный комплекс - инициатива самих малышей и подростков. Лично зная всю боль войны, они хотели поклониться всем погибшим в годы Великой Отечественной. Сказать спасибо за подвиг, за победу. А также вдохновиться героизмом наших предков, чтобы жить. Жить с надеждой, радоваться миру и строить планы на светлое будущее.

Мы приехали из ДНР, там все ужасно. Мы не могли спать, все гремело. Когда гремело, просто молились, лишь бы не сюда. Мы сидели в коридоре ночами. А здесь мне очень нравится, люди очень вежливые, хорошие. Идеально, мне кажется.
Алена Гапич, жительница г. Донецка
Мы приехали сюда на реабилитацию, выспаться, отдохнуть. Не валяться под кроватями и в подвалах, когда летят бомбы. Здесь есть вода, чистый воздух, тишина. Конечно, мы смотрим, что происходит дома. Боимся туда возвращаться, но, конечно, дом есть дом.
Юлия Михайлова, сопровождающая группы
Для них война пришла в собственный дом. Это мужественные люди, дети, которые знают цену мирной жизни, что такое терять родных и близких, что такое становиться инвалидами. Они могут многое сегодня рассказать белорусам, которые не ценят, что имеют. Мы, белорусы, знаем, что значит кровь, боль и смерть. Поэтому мы не можем поступить иначе, и мы делаем все возможное, чтобы скрасить жизни.
Алексей Талай, учредитель благотворительного фонда, паралимпиец, общественный деятель, мотивационный спикер

Всего в Беларусь приехали около полусотни детей и сопровождающих. Такая мирная жизнь для них стала возможна благодаря благотворительному фонду Алексея Талая. Инициативу поддержали Президентский спортивный клуб и республиканское общественное объединение "Патриоты Беларуси". Подключились к доброму делу также различные организации и предприятия, простые белорусы. Кроме этого, неравнодушные к чужой беде собрали гуманитарную помощь. Жители Донбасса, наиболее пострадавшие от боевых действий, ее получат в ближайшее время.

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