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Дети из Донецка, Волновахи и Мариуполя посетили мемориальный комплекс "Хатынь"
Сбежать от ужасов войны и обрести поддержку. Дети из Донецка, Волновахи и Мариуполя приехали в Беларусь на оздоровление. Помимо реабилитации в санатории, они знакомятся со знаковыми и святыми местами. Сегодня, например, посетили Хатынь. Примечательно, что экскурсия в мемориальный комплекс - инициатива самих малышей и подростков. Лично зная всю боль войны, они хотели поклониться всем погибшим в годы Великой Отечественной. Сказать спасибо за подвиг, за победу. А также вдохновиться героизмом наших предков, чтобы жить. Жить с надеждой, радоваться миру и строить планы на светлое будущее.
Мы приехали из ДНР, там все ужасно. Мы не могли спать, все гремело. Когда гремело, просто молились, лишь бы не сюда. Мы сидели в коридоре ночами. А здесь мне очень нравится, люди очень вежливые, хорошие. Идеально, мне кажется.
Мы приехали сюда на реабилитацию, выспаться, отдохнуть. Не валяться под кроватями и в подвалах, когда летят бомбы. Здесь есть вода, чистый воздух, тишина. Конечно, мы смотрим, что происходит дома. Боимся туда возвращаться, но, конечно, дом есть дом.
Для них война пришла в собственный дом. Это мужественные люди, дети, которые знают цену мирной жизни, что такое терять родных и близких, что такое становиться инвалидами. Они могут многое сегодня рассказать белорусам, которые не ценят, что имеют. Мы, белорусы, знаем, что значит кровь, боль и смерть. Поэтому мы не можем поступить иначе, и мы делаем все возможное, чтобы скрасить жизни.
Всего в Беларусь приехали около полусотни детей и сопровождающих. Такая мирная жизнь для них стала возможна благодаря благотворительному фонду Алексея Талая. Инициативу поддержали Президентский спортивный клуб и республиканское общественное объединение "Патриоты Беларуси". Подключились к доброму делу также различные организации и предприятия, простые белорусы. Кроме этого, неравнодушные к чужой беде собрали гуманитарную помощь. Жители Донбасса, наиболее пострадавшие от боевых действий, ее получат в ближайшее время.
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