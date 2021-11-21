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Дети из Гродненской области отдохнут в санатории "Беларусь" в Друскининкае
Факт
Ярким примером, как европейские санкции в первую очередь разрушают жизнь обычных людей, является ситуация с санаторием «Беларусь» в Друскининкае. После блокировки счетов 400 человек остались без работы. При этом 90 % - это граждане Литвы. А люди, которые нуждались в оздоровлении и реабилитации (в том числе и дети), были лишены такой возможности.
И после долгого перерыва в здравницу прибыли дети из Гродненской области. Марина Романовская продолжит. Вот они, настоящие эмоции. Этого путешествия дети очень ждали. Чемоданы упакованы, с собой много вещей, новые знакомства начинаются уже в автобусе. Эта поездка в санаторий "Беларусь" - первая после долгого перерыва.
По маршруту Гродно - Друскининкай отправились два автобуса. В них76 детей.В санатории они проведут три недели.
Медицинский профиль санатория - лечение заболеваний пищеварительной системы, а также лечение нарушений опорно-двигательного аппарата. На оздоровление отправились дети разного возраста. Многие не первый раз.
Долгое время санаторий, который на территории Литвы является центром реабилитации детей, в том числе инвалидов,не мог полноценно работать. Из-за санкций счета были заблокированы. Корпуса пустовали, сотрудники не получали зарплату. Европейские санкции в первую очередь ударили по обычным людям.
И вот у детей наконец-то появилась возможность пройти оздоровление в санатории. Приехали к обеду. Заселение в комнаты, знакомство с территорией. Составлен график процедур. Но и уроки никто не отменял (оздоровление будет проходить без отрыва от учебы).
Ожиданиями от долгожданного приезда белорусов с нами поделился и главный врач санатория Илья Епифанов.
Следующую группу детей в санатории "Беларусь" ждут в декабре
Ожидается, что на оздоровление приедут школьники из Гродненской и Витебской областей. Здесь они проведут Рождество, а Новый год отпразднуют уже в кругу семьи.
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