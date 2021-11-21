Дети из Гродненской области отдохнут в санатории "Беларусь" в Друскининкае

Ярким примером, как европейские санкции в первую очередь разрушают жизнь обычных людей, является ситуация с санаторием «Беларусь» в Друскининкае. После блокировки счетов 400 человек остались без работы. При этом 90 % - это граждане Литвы. А люди, которые нуждались в оздоровлении и реабилитации (в том числе и дети), были лишены такой возможности.



И после долгого перерыва в здравницу прибыли дети из Гродненской области. Марина Романовская продолжит. Вот они, настоящие эмоции. Этого путешествия дети очень ждали. Чемоданы упакованы, с собой много вещей, новые знакомства начинаются уже в автобусе. Эта поездка в санаторий "Беларусь" - первая после долгого перерыва.



По маршруту Гродно - Друскининкай отправились два автобуса. В них76 детей.В санатории они проведут три недели.



Медицинский профиль санатория - лечение заболеваний пищеварительной системы, а также лечение нарушений опорно-двигательного аппарата. На оздоровление отправились дети разного возраста. Многие не первый раз.



Долгое время санаторий, который на территории Литвы является центром реабилитации детей, в том числе инвалидов,не мог полноценно работать. Из-за санкций счета были заблокированы. Корпуса пустовали, сотрудники не получали зарплату. Европейские санкции в первую очередь ударили по обычным людям.



И вот у детей наконец-то появилась возможность пройти оздоровление в санатории. Приехали к обеду. Заселение в комнаты, знакомство с территорией. Составлен график процедур. Но и уроки никто не отменял (оздоровление будет проходить без отрыва от учебы).



Ожиданиями от долгожданного приезда белорусов с нами поделился и главный врач санатория Илья Епифанов.

