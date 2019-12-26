Дети из Могилевского детдома посетили Москву на рождественских каникулах

Новогодние елки, экскурсии в океанариум и цирк. Более 20 детей из Могилевского детского дома и домов семейного типа побывали в Москве. Новогодний сюрприз им подготовил торговый дом "БелАЗ". Он уже два года поддерживает детей, которые остались без попечения родителей. Ребята приехали не с пустыми руками. Для сотрудников посольства Беларуси в Москве они устроили большой концерт.

Сегодня в Могилевской области всего один детский дом и уже почти 50 домов семейного типа, где детям жить уютнее.



