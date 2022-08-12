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Дети из Сирии и Узбекистана приедут на оздоровление в Беларусь

В августе к нам приедут 80 детей из Сирии и 25 из Узбекистана - отдохнуть и оздоровиться в Национальном детском центре "Зубренок". Соответствующее распоряжение накануне подписал глава государства. На эти цели выделят средства из резервного фонда Президента. В программу включены санаторно-оздоровительные услуги на базе лагеря и экскурсионно-культурные мероприятия в Минске и регионах.

Фото:pixabay.com

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