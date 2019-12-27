Дети из всех уголков Беларуси собрались на Главную елку страны

Благотворительная акция "Наши дети" в эти предновогодние дни проходит в стране. Стало традицией перед праздником окружать заботой и вниманием самых маленьких белорусов. Особенно ребят, которые обделены семейным теплом. Центральное событие акции - Главная елка страны во Дворце Республики. В эти минуты там как раз начинается красочное шоу. На праздник приглашены более 2 тысяч детей. Они приехали из всех областей республики. Это не только те, кто остался без попечения родителей, но также ребята, которые побеждают на олимпиадах и демонстрируют заметные успехи в учебе или спортивных соревнованиях.



Почти четверть века назад республиканскую акцию "Наши дети" задумывали именно с одной целью - подарить праздник тем, кто особенно в нем нуждается. За эти годы благотворительный марафон добра стал неотъемлемой традицией в социальной политике государства.



