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Дети из всех уголков Беларуси собрались на Главную елку страны
Благотворительная акция "Наши дети" в эти предновогодние дни проходит в стране. Стало традицией перед праздником окружать заботой и вниманием самых маленьких белорусов. Особенно ребят, которые обделены семейным теплом. Центральное событие акции - Главная елка страны во Дворце Республики. В эти минуты там как раз начинается красочное шоу. На праздник приглашены более 2 тысяч детей. Они приехали из всех областей республики. Это не только те, кто остался без попечения родителей, но также ребята, которые побеждают на олимпиадах и демонстрируют заметные успехи в учебе или спортивных соревнованиях.
Почти четверть века назад республиканскую акцию "Наши дети" задумывали именно с одной целью - подарить праздник тем, кто особенно в нем нуждается. За эти годы благотворительный марафон добра стал неотъемлемой традицией в социальной политике государства.
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