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Дети погибают и травмируются, выпадая из окон. Как это предупредить? Беларусь делает шаг в решении проблемы

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