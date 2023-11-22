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Дети сгорели на пожаре в Ляховичском районе

Трагедия в Ляховичском районе. Двое детей погибли на пожаре. Во время тушения утром 22 ноября огня в частном доме в деревне Своятичи спасатели обнаружили тела 4-летнего мальчика и 7-летней девочки. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Предварительно установлено, что мать погибших находилась на работе, а дети были дома одни. Все обстоятельства произошедшего, в том числе причина возникновения пожара, будут установлены Ляховичским районным отделом Следственного комитета в ходе проверки.
Роман Зармаев, официальный представитель управления Следственного комитета Беларуси по Брестской области

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