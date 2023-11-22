Дети сгорели на пожаре в Ляховичском районе

Предварительно установлено, что мать погибших находилась на работе, а дети были дома одни. Все обстоятельства произошедшего, в том числе причина возникновения пожара, будут установлены Ляховичским районным отделом Следственного комитета в ходе проверки.

Роман Зармаев, официальный представитель управления Следственного комитета Беларуси по Брестской области

