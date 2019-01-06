Дети со всех регионов Беларуси отправились в новогоднее путешествие в столицу России

Новогодние чудеса продолжаются. Более 200 детей со всех регионов Беларуси сегодня отправились в новогоднее путешествие в столицу России. Это победители творческих конкурсов, олимпиад по русскому языку, волонтеры и юнармейцы. В Москве их ждет незабываемое представление – Кремлевская елка. В этом году главные герои – персонажи русских народных сказок: Садко, Леший, Данила-мастер и, конечно, Дед Мороз и Снегурочка. Все они объединятся, чтобы разгадать тайны планеты Земля и одолеть космических пиратов. После представления белорусских ребят ждет экскурсия по Красной площади, катание с ледяной горки и рождественские угощения.