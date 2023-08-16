Дети сотрудников полиции Вьетнама посетят все регионы Беларуси

Сотрудники милиции, полиции, выполняя свои обязанности, рискуют жизнями. Когда в дом приходит беда, министерство никогда не остается в стороне. Семья сотрудника милиции - это единое целое с МВД. Мы подготовили обширную программу, чтобы детям было интересно, чтобы они смогли отдохнуть.

Иван Кубраков