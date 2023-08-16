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Дети сотрудников полиции Вьетнама посетят все регионы Беларуси
В августе в Беларуси подростки из Вьетнама - дети погибших сотрудников Министерства общественной безопасности - в рамках 12-дневной программы посетят все области. Они уже побывали на Кургане Славы, Линии Сталина, увидели, как производятся самые большие самосвалы в мире. В ближайшие дни гости из Юго-Восточной Азии встретятся с министром внутренних дел Беларуси Иваном Кубраковым.
Сотрудники милиции, полиции, выполняя свои обязанности, рискуют жизнями. Когда в дом приходит беда, министерство никогда не остается в стороне. Семья сотрудника милиции - это единое целое с МВД. Мы подготовили обширную программу, чтобы детям было интересно, чтобы они смогли отдохнуть.
Подобные визиты говорят о высоком доверии и сотрудничестве между двумя ведомствами.
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