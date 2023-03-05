Дети в наркобизнесе - воспитанники детских колоний рассказали о том, как они оказались пешкой в игре наркодилеров

Идут зарабатывать большие деньги… или все-таки дозу? В то время как на "темной стороне" интернета - борьба за место лидера на наркорынке ужесточается, все чаще и больше жертвами этой конкуренции становятся обычные подростки. Дети в наркобизнесе - пугающая тенденция, говорят в прокуратуре. Заманивают подростков, как правило, легкими деньгами, а на деле вместо крупных заработков - большие сроки.

Виктория Радевич пообщалась с некоторыми воспитанниками детских колоний, которые попали туда до своего 18-летия. Почему вместо учебы и общения с друзьями на свободе им приходится думать о своем будущем в неволе? Как они оказались пешкой в игре наркодилеров и почему родителям стоит в очередной раз задуматься: а чем сейчас занимаются их дети? Поднимем волнующие темы.

Бобруйск

Один раз я проснулся весь в слезах и с мыслями о том, что я наркоман. Все началось с того, что я пытался найти себе какие-то развлечения. Владислав, воспитанник исправительной колонии № 2 г. Бобруйска

И нашел. А вдобавок к развлечению - серьезные проблемы со здоровьем и с законом. С опасным психотропом - Альфа-ПВП - Владислав впервые встретился в 16-летнем возрасте. После первой дозы последовали вторая, третья. Со временем запретная тяга стала настолько сильной, что контролировать ее было уже невозможно.

Потом это вошло как в привычку. Проснулся - употребил, поел - употребил, погулял - употребил, перед сном - употребил. Я мог не спать по трое суток - пять, все это время просто употреблять, сидя дома. Владислав, воспитанник исправительной колонии № 2 г. Бобруйска

Это происходило за закрытыми дверями личной комнаты, пока мать была на работе. Когда наркотик стало не за что покупать, устроился курьером в наркомаркет. Ради денег на синтетику и, как признается парень, чтобы ее, ко всему, подворовывать. Все шло по плану, пока через 3 месяца - во время выполнения задания куратора - не вмешались оперативники. Свобода - взамен на жизнь.

Один раз у меня был такой случай, что я все-таки умудрился попасть в больницу. Я попробовал один раз внутривенно ввести наркотик. Все пошло неудачно, у меня начала гнить рука. Вот поэтому я попал в больницу. Я самовольно пошел в больницу вместе с мамой. Вот и пролежал пять суток. И лежа там я умудрился употреблять. В интернете нашел - все забрал, пришел - употребил. Владислав, воспитанник исправительной колонии № 2 г. Бобруйска

Все что нужно современным закладчикам - это телефон, свободное время и желание обогатиться. Причем легким путем и сразу в большом количестве. Только подростки не осознают, что, соглашаясь на роль наркокурьера, автоматически становятся разменной монетой в серьезной взрослой игре наркоторговцев.

Одной из причин роста преступлений среди несовершеннолетних в сфере незаконного наркооборота является то обстоятельство, что подростки проще поддаются на обещания "легкого заработка", заверения в безнаказанности. Активное вовлечение несовершеннолетних в незаконный наркооборот осуществляется взрослыми участниками организованных групп, особенно интенсивно через сеть Интернет, социальные сети и мессенджеры. Соглашаясь на предложения так называемых интернет-магазинов, несовершеннолетние становятся низшими звеньями организованных групп - выполняют функции розничных курьеров, фасовщиков, закладчиков, которые изобличаются и задерживаются правоохранителями в первую очередь. Кирилл Чубковец, начальник отдела государственного обвинения Генпрокуратуры Беларуси





Дети в наркобизнесе - пугающая тенденция последних лет. Решением проблемы всерьез занялись в прокуратуре. Речь уже идет не только о личной трагедии, но и "болезни" общества в целом. Цифры говорят сами за себя. По статистике, в прошлом году за совершение наркопреступлений было осуждено без малого 100 несовершеннолетних. Рост, по сравнению с 2021 годом, - почти 44 %. Проблема остается актуальной и по сей день.

Результаты проведенного Генеральной прокуратурой анализа показали, что в 70 % случаев условием, способствующим совершению подростками преступлений в сфере незаконного оборота наркотических веществ, является отсутствие надлежащего родительского контроля. Родители, лица их заменяющие, часто не интересуются кругом общения детей, тем, как они проводят свое свободное время, для каких целей используют сеть Интернет. Каждый третий осужденный не был вовлечен в досуговую занятость, каждый четвертый - в трудовую. Бесконтрольность и незанятость подростков полезными видами деятельности - это основные факторы их противоправного поведения. Кирилл Чубковец, начальник отдела государственного обвинения Генпрокуратуры Беларуси

Гомель

Среди осужденных по статье 328 отбывают наказание и девушки в женской колонии в Гомеле. До 18 лет они находятся на отдельном изолированном участке.

Прямо на территории колонии юные девушки с наркозависимостью могут пройти курс лечения. Два года назад здесь создали собственный реабилитационный центр. Нужную помощь оказывают не только работники колонии, но и те, кто на этом специализируются - врачи Гомельского областного наркодиспансера, местного реабилитационного центра "Ключ". Девушек и женщин, которые будут проходить реабилитацию, отбирают по специально разработанным критериям. После оценки степени зависимости индивидуально выбирается необходимый срок восстановительного курса.

20-летняя Екатерина из Витебска зависимостью не страдает. Но к распространению дурмана отношение имела: ее осудили на 12 лет лишения свободы. Всегда была примерным ребенком, пока однажды не связалась, что называется, не с тем парнем: тот был на три года ее старше, один жил в съемной квартире и имел дело с наркотиками. Об этом девушка узнала не сразу - потом разорвать отношения не решилась: это была ее первая любовь. Сбежав из дома, Екатерина около месяца прожила с молодым человеком, каждый день наблюдая за его губительным пристрастием. Однажды попробовала и сама.

У нас заканчивались деньги, нам нужно было платить за квартиру, и мой парень сказал, что он зарабатывает распространением наркотиков, что он закладчик. Было бы неплохо, если бы я ему помогла. Я не хотела делать закладки, потому что я знала, что это наказуемое действие. Я ему помогла тем, что я фасовала наркотики. В один момент утром позвонили в дверь квартиры, и его тогда дома не было. Я открыла - там был хозяин квартиры. Он зашел, а за ним зашли двое сотрудников правоохранительных органов. Я сейчас испытываю что-то очень большое: вину перед моей мамой, что я ее обманывала. Екатерина, осужденная женской исправительной колонии № 4 г. Гомеля

Сегодня все бросают все силы на то, чтобы наших юношей и девушек проблема наркотиков касалась меньше всего. За прошлый год сотрудники наркоконтроля закрыли почти 2 десятка виртуальных наркомаркетов, в текущем - уже 4. Пока время продолжает диктовать свои правила, правоохранители инициируют новые методы борьбы. В современных реалиях это уже необходимость.

В МВД в настоящее время предлагают ввести ответственность уголовную пропаганду наркотиков в любых ее проявлениях. Мы видим, что те лица, которые в настоящее время наносят те же трафареты либо где-то в каких-то социальных сетях под предлогом и чего-то предлагают трудоустроиться и потом их деятельность непосредственно связана с распространением наркотиков, они уходят от ответственности, так как в нашем законодательстве сейчас предусмотрены другие виды ответственности за данное преступление и правонарушение. Олег Сильвестрович, начальник ГУНиПТЛ МВД Беларуси

Кроме того, в МВД рассматривают вариант привлечения к административной ответственности за потребление дурмана в любом месте, даже, условно, дома, если того не требуют предписания врача. Бороться со своего рода "чумой" 21-го века можно только общими усилия, и все это понимают - от педагогов школ до правоохранителей. Выполнение обязанностей - вплоть до родительских - контролируют в прокуратуре.

Хочется себя показать с лучшей стороны, что иду на исправление. Чтобы, например, мама увидела, порадовалась. Владислав, воспитанник исправительной колонии № 2 г. Бобруйска

Эта категория людей - назовем правильно, преступников - с ней можно работать. Их можно исправить. Они - подавляющее большинство молодых людей, девушек, парней - они слышат и слушают. Слушают и слышат. Поэтому все усилия и департамента, и прокуроров, направлены, чтобы помочь осознать этим молодым людям их вину, степень общественной опасности наркопреступлений. Помочь сделать так, чтобы этих рецидивных преступлений не было - по крайней мере, минимизировать их количество. Юрий Горошко, начальник управления Генпрокуратуры Беларуси