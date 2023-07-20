"Дети войны" - 20 июля смотрите новую серию из Донбасса

Фильм, который не оставляет равнодушным и который нужно показывать всем - такие отзывы приходят от телезрителей, посмотревших серию документальных материалов из Донбасса.

Журналисты АТН побывали в Донецке, Луганске, Мариуполе, Докучаевске, Лисичанске. Пообщались с жителями. И главное - с детьми, которые в разное время были на отдыхе и реабилитации в Беларуси. Есть те, кто, вернувшись, оказался в подвале, укрываясь от бомб. (Это к разговору о том, что Беларуси пора прекращать помогать детям Донбасса.)

Уже сегодня после "Панорамы" будет продолжение. Телезрители увидят, в каких условиях на свет появляются новые люди, убежища роддомов и силу медицинского братства.

"Дети войны": новая серия из Донбасса сегодня после "Панорамы"

Более 3 тысяч детей Донбасса с 2021 года отдохнули и прошли реабилитацию в Беларуси. Это инициатива Алексея Талая, поддержанная главой нашего государства. Волонтеры благотворительного фонда, сам Алексей, Белорусский Красный Крест и его генеральный секретарь Дмитрий Шевцов передали семьям и детям гуманитарную помощь, побывали в детских домах и больницах.

Предыдущие серии фильма из цикла "Дети войны" доступны на YouTube-канале АТН.