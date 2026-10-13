Детройт - автомобильное сердце мира: как город "пережил инфаркт"

Проехать 16 штатов и 5 тыс. км, чтобы понять: как в "демократической" стране президент может получить пулю.

Продолжаем открывать Америку на "Первом информационном". 13 октября выходит новая серия документального цикла Виктории Сенкевич "Убить идеалы". Как уничтожаются целые отрасли, закрываются автогиганты, "ржавеют" города, а тысячи семей теряют работу, дом и здоровье?

Детройт - некогда автомобильное сердце мира. Как оно "пережило инфаркт" и как бьется сегодня, смотрите 13 октября в 11:10 и 20:20.